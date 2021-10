Namur : un adolescent violemment agressé suite à une relation amoureuse, quatre suspects interpellés

L’adolescent a subi un véritable passage à tabac lui occasionnant de nombreux hématomes sur le corps et surtout sur le visage. Lundi après-midi, la victime avait rendez-vous avec un copain à proximité de la gare de Namur. C’est à ce moment-là qu’il a été interpellé par plusieurs individus, dont certains étaient majeurs. Ces derniers l’ont forcé à les suivre jusqu’à la Citadelle. Dans l’avenue Jean 1er, ils l’ont roué de coups.

Ethan, 15 ans, a été roué de coups lundi en fin d’après-midi. Le motif de l’agression est lié à une relation amoureuse. Selon le père de la victime, la famille de la jeune fille ne la voyait pas d’un bon œil et aurait décidé de mener une opération punitive.

Le procureur du Roi de Namur, Vincent Mack, a déclaré que les faits "semblent être motivés par la non-appartenance de la victime à un groupe ethnique. Nous avons demandé au juge de qualifier les faits de tentative d'extorsion et de coups et blessures volontaires. C'est une forme de racisme en réalité, qui est inacceptable. On est dans le cadre d'une discrimination à caractère raciste."

Les agresseurs étaient au nombre de cinq. Quatre d'entre eux ont été arrêtés, dont un mineur. Des mandats d'arrêt ont été demandés pour les 3 majeurs, et un placement en section fermée d'IPPJ pour le mineur.