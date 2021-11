Namur suspend les démolitions de Biens Mosans pour protéger ce patrimoine typique du bord de Meuse

"C’est un signal fort que la ville de Namur envoie aux promoteurs immobiliers. Si vous achetez une maison unifamiliale en bord de Meuse, elle doit le rester" déclare Stéphanie Scailquin, échevine de l’urbanisme de Namur. Confronté à un nombre croissant de demandes de démolitions de bâtiments "Biens Mosans", la ville a déposé un moratoire. Il est entré en vigueur le 5 octobre 2021. Il concerne le périmètre allant, au sud, de la limite communale avec Profondeville, et, au nord, au pont du Luxembourg.

"Pas question de démolir pour faire un immeuble à appartements. On veut lutter contre la spéculation immobilière, garder un bâti familial et protéger ce patrimoine architectural typique. Nous avons informé les notaires, les agences immobilières, les promoteurs et les architectes".

La possibilité d’une démolition est toujours laissée si une rénovation est impossible, si le bien souffre d’un problème de stabilité. "Mais là, il faut en apporter la preuve. Et pour la reconstruction, nous exigeons de garder le même gabarit", précise l’échevine.

La ville renforce également les balises concernant la restauration de ce type de biens. "Une rénovation technique et fonctionnelle est possible. Notamment en matière d’isolation, confort acoustique, par contre, les immeubles existants doivent conserver leur physionomie générale" détaille un communiqué de la ville.