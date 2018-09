Namur: Sainte-Elisabeth a reçu sa nouvelle IRM

Le site Sainte-Elisabeth du CHU-UCL Namur a reçu mardi sa nouvelle machine d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. Une livraison qui était attendue depuis deux ans.

Que permet cette machine ? Comme tout IRM, elle permet de réaliser des examens pour de très nombreuses pathologies, allant du cancer à la sclérose en plaques en passant par les problèmes cardiaques.

La résonnance magnétique est un examen complémentaire aux plus classiques radios, échographies et scanners. Elle permet d'obtenir des images en deux ou en trois dimensions de l'intérieur du corps.

La nouvelle machine IRM que vient d'acquérir Sainte-Elisabeth permettra de réaliser des examens plus rapides et moins invasifs pour les patients.

L'ancienne IRM, qui est actuellement encore en fonction à Namur, n'est plus mise à jour par le fabriquant. Il fallait donc investir pour rester dans la course technologique et garantir des soins de qualité aux patients.

Le site de Godinne du CHU UCL Namur a reçu sa nouvelle IRM en juillet. C'était maintenant au tour de Saint-Elisabeth.

Pour le patient, c'est un gain de temps. Ce qui est loin d'être négligeable vu les délais pour passer ce genre d'examen.