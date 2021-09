Namur : Roméo Elvis est la tête d’affiche des Fêtes de Wallonie

Ce jeudi matin, les Fêtes de Wallonie dévoilent leur programmation. Et c’est Roméo Elvis qui est annoncé comme tête d’affiche pour le vendredi soir. On retrouvera également Antoine Delie, Mister Cover, Charles, Alex Lucas, Todiefor, Coline & Toitoine. Les plus gros concerts se dérouleront place Saint-Aubain vendredi et samedi. Une place qui pourra accueillir jusqu’à 6000 personnes. Pour y accéder, réservation et Covid Safe Ticket seront obligatoires. Des concerts plus intimistes se tiendront dans le Jardin du Maïeur à l’hôtel de ville.

Par contre, il n’y aura pas de festivités place d’Armes, la mise en place d’un chapiteau s’est avérée trop compliquée en raison des normes sanitaires.