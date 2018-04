Namur ramasse 24.000 mégots de cigarette en 3 petites heures

Une grande opération de ramassage de mégots de cigarettes était organisée ce samedi, de manière simultanée, dans plusieurs villes belges. De nombreux bénévoles y ont ainsi participé à Liège, Ostende, Anvers, Bruxelles et Namur.

Le collectif "Leo not Happy" voulait ainsi sensibiliser les citoyens à la propreté publique. Tous les mégots récoltés ont été déversés dans un tube gradué afin de déterminer l'ampleur de la collecte.

Namur bon élève

Dans la capitale wallonne, environ 24.000 mégots ont été collectés en seulement 3 heures de temps par une soixantaine de bénévoles.

"24.000 mégots, c'est mieux que Liège et Anvers", assure Guillaume Berlemont, organisateur et fondateur d'une start-up de recyclage de mégots (Wecircular). Les déchets seront transformés en plastic. "C'est toujours mieux que de fabriquer du nouveau plastic pour l'industrie", assure le jeune homme.



De son côté, Bernard Guillitte, échevin namurois de l'environnement rappelle que les Namurois peuvent jeter leur mégot dans un des 242 cendriers publics de la ville. "Chaque mégot jeté dans la nature peut contaminer 500 litres d'eau; il contient près de 3.000 substances relativement nocives et met entre 12 et 15 ans pour se dégrader".

Chaque année, 72 milliards de mégots sont jetés dans la nature et polluent la planète.