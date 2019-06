Rien qu'en Wallonie et à Bruxelles plus de 200 victimes sont recensées. Les quatre individus étaient visés par un mandat d'arrêts européen. Une information de SudPresse confirmée par le parquet de Namur.

Les malfrats volaient les cartes de banque de personnes âgées pour ensuite vider leurs comptes.

Les suspects avaient initialement sévi sur Marseille et dans sa région avant de remonter la France et de partir vers le Luxembourg et ensuite la Belgique. L'enquête a démarré début 2018.