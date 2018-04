Namur promet la mort aux rats!

Namur déclare la guerre au rats! Ce mardi, la Ville a lancé la première phase de sa grande campagne annuelle de dératisation. Une première phase prévue jusqu'au 20 avril prochain, suivie d'une seconde phase du 11 au 29 juin et d'un contrôle en septembre ou octobre.

Une firme spécialisée en dératisation est chargée de repérer et d'intervenir sur les sites infestés. Elle se rend chez les particuliers qui signalent les foyers infestés à la Ville de Namur. "Cela représente environ 150 interventions par an chez des particuliers", affirme Bernard Guillite, échevin de la propreté publique à la Ville de Namur. Mais les spécialistes prospectent également certains sites sensibles, comme les parages des entrepôts alimentaires, les abords des poubelles des établissements Horeca, les égouts, les berges de certains cours d'eau, les décharges ou les chancres.

L'appât mortel

"Nous plaçons des appâts hydrofuges pour attirer les rats. Le produit provoque la mort après quelques jours", explique Eric Massart, représentant d'une société de dératisation. Plusieurs applications sont parfois nécessaires en cas de réinfestations.

Peste et nuisances diverses

"Les rats peuvent être vecteurs de maladies", rappelle le spécialiste. Leur réputation est notamment due aux épidémies de peste qui ont fait des millions de morts, notamment au Moyen Âge. Une réputation à nuancer, puisque ce sont les puces parasitant les rats qui sont vecteurs de la peste. Pas le rongeur lui-même! Reste que le rat peut véhiculer d'autres maladies, comme la leptospirose, une maladie bactérienne infectieuse qui touche un million de personnes chaque année dans le monde, surtout dans les pays chauds. Si elle n'est pas traitée par antibiotiques, la leptospirose peut conduire à des lésions rénales et hépatiques, voire entraîner la mort.

Mais les rats provoquent aussi d'autres nuisances. Ils peuvent ronger les câbles électriques, les canalisations d'eau et les conduites de gaz. Ils peuvent aussi nuire à l'Horeca, en faisant fuir les clients d'une terrasse située un peu trop près d'une poubelle contenant des restes alimentaires, par exemple.

Espèces peu ragoûtantes

Dans nos contrées, on distingue principalement deux espèces de rats visés par les campagnes de dératisation: le rat brun ou rat d'égout (Rattus Norvegicus) et le rat noir ou rat des champs (Rattus rattus). On remarquera que le rat musqué, plus gros et généralement présent le long des berges des cours d’eau, nécessite un traitement différent.

Chaque année, la ville de Namur dépense 20.000 euros pour les campagnes de dératisation. Des campagnes qui s'ajoutent aux traitements ponctuels proposés gratuitement aux particuliers, à raison de 3 sachets de 100 grammes de raticide par visite et par habitation.