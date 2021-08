Namur : prolongation de la zone partagée jusqu’en août 2022

Le centre-ville de Namur restera une zone partagée jusqu’en août 2022 : la vitesse y est limitée à 20 km/h et les piétons peuvent circuler librement dans les rues à condition de ne pas entraver la circulation. © Geoffroy Libert / RTBF

Depuis mai 2020, le centre-ville de Namur est une "zone partagée". La vitesse y est limitée à 20 km/h et les piétons peuvent circuler librement dans les rues à condition de ne pas entraver la circulation. Des mesures qui devaient rester en application jusqu’au 31 août 2021, et qui, au regard du bilan positif tiré par la Ville de Namur, viennent d’être prolongées d’un an.

Une grande zone de rencontre

Lors du premier confinement, des mesures de mobilité avaient été prises par la Ville afin de faciliter l’application des règles de sécurité sanitaires imposées par la pandémie, offrant notamment plus d’espace aux piétons qui pouvaient respecter la distanciation physique sans gêner la circulation. Une mesure temporaire qui avait pris fin avec la reprise progressive de l’activité en fin de confinement. Mais ces événements ont accéléré la réflexion de la Ville de Namur sur l’avenir du centre-ville et l’extension du piétonnier. Depuis, le centre de la capitale wallonne s’est transformé en zone de rencontre. Les passages pour piétons ont été effacés (une modalité obligatoire prévue par le Code de la route) pour permettre aux piétons de circuler sur toute la largeur de la voirie, et donc de traverser où bon leur semble. Une mesure pas toujours bien comprise par les automobilistes, ce qui a poussé la Ville à ajouter des coussins berlinois ou placer des pots de fleurs dans les rues afin de créer des chicanes pour ralentir la circulation. ►►► À lire aussi : Zone 20 à Namur : "Changer les habitudes prendra du temps" Outre la Corbeille, ces mesures sont également appliquées à la rue Mazy, à Jambes, et à l’avenue de la Pairelle, dans le quartier de La Plante. La Ville a décidé d’étendre le principe de la zone partagée à ces deux voiries étant donné leur proximité avec la Meuse, l’Enjambée et l’attrait qui en découle, et la présence des écoles dans leurs environs proches.

Des rues cyclables

Les rues cyclables, instaurées au même moment, sont elles aussi prolongées. Le principe est simple : le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation. Ces rues cyclables sont également accessibles aux véhicules à moteur, mais ils ne peuvent dépasser les 30 km/h cette fois, et dépasser les cyclistes y est interdit. Là aussi, l’expérience sera prolongée : la rue Notre-Dame, l’avenue de Tabora et boulevard de la Meuse sont concernés. Le Quai de l’Ecluse restera définitivement rue cyclable. Ces voiries communales offrent la possibilité de connecter les RAVeLs au centre-ville.

Un centre-ville apaisé

Au final, le bilan est jugé positif par la Ville de Namur, qui a fait savoir qu’elle prolongera la zone partagée jusqu’en août 2022. Une zone qui a donné, selon le communiqué de la Ville, un nouveau tempo au centre-ville, celui de l’apaisement.

Dans le centre-ville de Namur, les passages pour piétons ont été effacés pour permettre aux piétons de circuler sur toute la largeur de la voirie, et donc de traverser où bon leur semble. © Geoffroy Libert / RTBF