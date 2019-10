Namur: nouveau visage pour la place Maurice Servais

L'enquête publique va débuter le 28 octobre prochain mais la ville vient de publier plusieurs croquis permettant de visualiser le nouveau décor de la place: le nombre de places de parking est considérablement réduit et l'espace se veut plus convivial, dédié aux piétons et aux terrasses. La place sera dotée d'une fontaine et d'un kiosque au dessin plus audacieux.

Un style plus contemporain

Le futur kiosque de la place Maurice servais va trancher avec le style actuel - © Copryright Ville de namur

La ville ne s'en cache pas. Le style de la place sera plus contemporain. Il va trancher avec les lignes et les matériaux classiques du bâti existant. L'enquête publique doit d'ailleurs permettre de s'écarter des prescriptions du guide régional urbanistique. Les matériaux de façades qui actuellement doivent rester dans la tonalité du quartier historique feraient place à des bardages en bois et des toitures à un seul versant en tôles métalliques.

Changement de look complet donc pour cette place située au cœur du piétonnier namurois. Le dossier est consultable au service du développement territorial de la ville du 28 octobre au 12 novembre. Les réclamations et les observations peuvent être transmise par courrier postal ou électronique via l'adresse : urbanisme@ville.namur.be