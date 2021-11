Namur: nous avons visité le NID, un endroit pour penser la "ville du futur"

Installé sur la pointe du Grognon, tout au bout de l'esplanade de la Confluence fraichement inaugurée, le NID (Namur Intelligente et Durable), véritable service à part entière au sein de l'administration communale, s'apprête lui aussi à ouvrir ses portes au public. Le symbole est fort: c'est là, à l'endroit où la cité namuroise est née il y a plusieurs millénaires, que les citoyens et les touristes pourront désormais s'informer sur son avenir et s'interroger sur les futurs grands enjeux auxquels seront confrontées les villes du monde. Voici ce que vous pourrez y faire et y apprendre.

Le visiteur est d'abord convié à prendre place autour d'une des cinq tables interactives le long des fenêtres. Chacune de ces tables traite plus particulièrement d'une thématique, nous avons testé celle qui porte sur l'étalement urbain (d'autres portent sur la ville intelligente ou encore sur la notion de résilience). Sur un grand écran tactile, une carte apparait avec l'ensemble du réseau routier namurois. "Si nous déroulions le réseau communal de bout en bout, quelle serait la destination la plus lointaine que l'on pourrait atteindre au départ de Namur ?" A l'aide de notre doigt, nous cliquons sur plusieurs capitales européennes. Au travers de cet exercice ludique, on réalise le cout élevé que représente chaque kilomètre de voirie à charge de la collectivité, coût qui augmente au fur et à mesure qu'une ville étend son territoire.

Video Mapping et casques VR

Au centre de la salle se trouve également un espace cloisonné, de forme circulaire. Sur le mur, a été accrochée une carte de Namur en relief, encadrée par deux écrans. Un menu interactif nous invite à choisir une période de l'histoire de la ville, de la préhistoire à aujourd'hui. Une fois le choix effectué, les évènements nous sont racontés par une voix off, appuyée par des vidéos qui défilent sur les deux écrans. La carte en relief, elle, s'anime grâce à des projections lumineuses et met en exergue certaines informations: dans telle couleur les zones agricoles, dans telle autre la création d'une nouvelle rue etc.

Plus loin, nous enfilons des casques de réalité virtuelle. Nous voilà plongés dans une expérience immersive, voyageant entre le Namur de l'année 1750 et celui de 2021. Enfin, des gradins permettent à une trentaine de personnes de s'asseoir pour assister à une conférence ou prolonger la visite par un débat.

Les autorités communales se félicitent de cette ouverture au public, après des années d'interrogations bien légitimes au sein de l'opinion publique namuroise: "Je pense que c'est la question à laquelle j'ai le plus souvent dû répondre ces deux ou trois dernières années" sourit le bourgmestre Maxime Prévôt, "Le NID, c'est un lieu d'expérimentation où on s'appuie sur les nouvelles technologies pour penser la manière dont Namur doit se développer dans le futur. On fait de ce lieu un espace d'échange citoyen. Alors, c'est vrai que comme les gens n'ont pas nécessairement toujours compris ce qui allait se développer ici, ils l'ont parfois soit rejeté, soit fantasmé, moi je les invite simplement à venir le découvrir et à faire de l'immersion. Et grâce à toutes ces scénographies et ces outils techniques qui sont aussi présents, ils pourront mieux saisir les défis auxquels on les invite".

Après cette première exposition, une autre exposition thématique prendra place d'ici quelques mois au NID et aura pour thème l'alimentation. Entrée gratuite mais inscription obligatoire.

www.le-nid.be