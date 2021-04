Namur : non, votre bande cyclable n'a pas disparu

Mais en réalité, il n’en est rien. Les travaux de finition doivent encore être réalisés et le marquage au sol blanc déjà présent ne signifie pas la fin des travaux et que les bandes cyclables ne reviendront plus : "Les travaux sont phasés, explique Serge Toussaint, porte-parole du SPW mobilité. Donc le projet est évidemment d’en remettre de nouvelles mais il faut un enduit d’une couleur spécifique et un marché public doit être lancé. C’est donc juste une question de temps". La voirie est donc régionale et c’est au SPW de gérer les travaux et non à la ville. Mais de part et d’autre, les intentions sont claires et dans l'air du temps : "Nous sommes plutôt dans une phase d’extension des voies cyclables et certainement pas le contraire".