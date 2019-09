Namur : Mais où partiront nos nouveaux déchets PMC ?

Pots de yaourt, tubes de dentifrice, raviers de champignons, sacs et sachets en plastique,… Si vous habitez la province de Namur, vous pouvez dès ce premier octobre, jeter tous ces déchets dans les sacs bleus. Mais où partent ensuite tous ces nouveaux déchets ? Tout est trié à Charleroi en bordure de Sambre.

Le hangar de Valtris laisse entrer les camions poubelles qui déversent leur chargement à même le sol. Un tractopelle les ramasse et les laisse tomber sur le début de la chaîne. Des tapis mécanisés emportent et trient nos déchets. Un million d’euros ont déjà été investis pour accueillir le nouveau contenu des sacs bleus. Il faudra 12 millions de plus pour accueillir les déchets de Namur, du Brabant Wallon et de Charleroi à terme.

Philippe Teller est le directeur du centre de tri. Il explique que "les déchets sont séparés par taille puis par plusieurs systèmes automatisés : tri optique, courant de Foucault, électroaimant. Et nous pouvons ainsi séparer les déchets." Mais la machine fait des erreurs et en bout de chaîne, ce sont des ouvriers qui font un dernier tri.

Jusqu’à présent 15% de nos déchets ne sont pas recyclés. Si vous avez jeté un chargeur de smartphone dans les sacs bleus par exemple. Mais aussi une partie des plastiques non recyclables. "Aujourd’hui ces déchets partent à l’incinérateur mais demain on va produire ce qu’on appelle du plastique mixte qui va pouvoir être recyclé sous forme mélangée."



Ces plastiques non recyclables vont augmenter avec les nouveaux sacs bleus. Mais ici tout le monde parie sur l’arrivée de nouvelles solutions de recyclages. D’ici trois ans, le plastique mixte devrait lui aussi trouver une nouvelle vie.