Namur: les tarifs pour l’abonnement scolaire du téléphérique sont connus

Dès septembre, les horaires du téléphérique de Namur seront élargis. On pourra ainsi l'emprunter dès 7h00 du matin jusque 18H30 en période scolaire. Un horaire en phase de test pour deux ans.

Le prix de cet abonnement scolaire, lui, a été dévoilé mardi lors du conseil communal : 85 euros pour un Namurois et 100 euros pour les autres.

Attention toutefois ! Cet abonnement scolaire s'ajoute à l'abonnement touristique. Il ne couvre donc que les heures d'extension : entre 7h00 et 10h00 et l'après-midi entre 17h00 et 18H30. Pour couvrir toute la journée, il faudra donc avoir en sa possession les deux abonnements.