Namur : les "rodéos urbains" sur la Citadelle posent problème

Depuis quelques mois, des automobilistes en mal de sensations fortes se retrouvent à la Citadelle de Namur. Les riverains sont excédés par le bruit et craignent des accidents. Le point de rendez-vous se situe généralement devant le Château de Namur. Michaël Thiry en est le directeur adjoint : " Il n’est pas rare de voir une cinquantaine de voitures ici. Certains font des dérapages. On voit d’ailleurs de nombreuses traces de gomme. Ils font aussi des courses dans les environs. "

Les rassemblements se tiennent souvent le vendredi ou le samedi soir dès 21 heures et se terminent généralement avant minuit.

Les forces de l’ordre sont conscientes du problème. Elles ont déjà mené une série de contrôles et en prévoient d’autres. " Nous ne pouvons pas vous révéler en détail le dispositif mis en place mais nous multiplions les actions ", explique Vincent Mathy, le directeur des opérations à la police de Namur.

" Il n’est pas question de faire du préventif. On est clairement dans du répressif pour des infractions graves liées à de la conduite dangereuse. Ça peut être des concours de vitesse ou d’adresse par exemple. Ils risquent un retrait de permis et de se voir confisquer leur véhicule ! Certains participants sont aussi parfois en défaut de contrôle technique ou sous l’influence de stupéfiants et d’alcool."

Ces rassemblements d’amateurs de belles mécaniques et de sensation forte ne se déroulent pas qu’à la Citadelle. Ils ont déjà été organisés dans le centre de Namur et à Jambes. Ces rendez-vous peuvent parfois attirer des participants des quatre coins du pays.