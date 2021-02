Namur : Les jeux sont faits pour l’arbre remarquable du casino de Namur

C’en est donc fini du combat des défenseurs de l’arbre du casino de Namur: les travaux d’abattage ont démarré ce lundi matin, malgré la présence de militants sur place. Les tronçonneuses sont entrées en action vers 7h00, les branches de cet arbre remarquable de plus 100 ans sont en train de tombées les unes après les autres. Cet hêtre situé devant la rotonde du casino n’en a plus que pour quelques heures à vivre.

Un abattage permis dans le cadre du projet d’extension du casino de Namur. Malgré le fait qu’il s’agissait d’un arbre remarquable, un arbre classé vu son âge et sa taille. Depuis des mois, des citoyens, des collectifs se mobilisaient pour empêcher cet abattage.

Des militants ont passé la nuit dans l’arbre

Depuis dimanche, les militants avaient installé une plateforme dans l’arbre. Une sorte de cabane à plus de 10 mètres de haut. Deux activistes y ont même passé la nuit.

La police est intervenue ce lundi matin. Armés de mousquetons et de cordes, ils sont montés dans l’arbre et après une petite négociation, ils ont fait descendre, en rappel et dans le calme, les deux militants qui ont été amenés au poste de police. Ils ont été rapidement relâchés, sans amende et sans poursuite. D’autres militants sont restés sur place pour assister, impuissants, à l’abattage.