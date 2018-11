Namur: les entreprises privées de collecte des déchets se sentent menacées par le nouveau règlement communal

Un règlement qui vise à mieux contrôler le secteur et répartir le travail entre le secteur public, en l'occurrence le BEP qui se charge des déchets ménagers, et le secteur privé.

Un secteur privé qui a décidé d'intenter un recours au conseil d'Etat. Car ces entreprises craignent d'être écartées d'un secteur qui peut s'avérer très rentable.

A Namur, c'est le BEP qui collecte les déchets de Mr et Mme Tout-le-Monde : PMC, papier-carton, poubelle résiduelle... Les gros producteurs de déchets, comme les entreprises, peuvent faire appel à l'intercommunale, ou alors passer contrat avec des entreprises privées.

Mais un nouveau règlement communal oblige ces entreprises à obtenir une autorisation. Ce qui fait bondir les industriels du secteur.

"Que la commune ait un rôle pour les déchets ménagers, cela ne nous pose aucun souci. Mais les déchets industriels, c'est généralement de notre compétence. Et entre les deux, il y a énormément de déchets produits : les commerces, la prison de Namur, les indépendants, les maisons de repos, les campings… Nous craignons que l'on diminue la concurrence sur ces marchés-là", déclare Cédric Slegers, directeur-adjoint de la Coberec.

La Ville de Namur se défend de vouloir créer un monopole public. Mais laisser les entreprises privées collecter ce qu'elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent, ce n'est pas nécessairement à l'avantage des citoyens, plaide l'échevin de la Propreté Bernard Guilitte. "Le secteur privé ira sur les déchets à haute valeur ajoutée ou sur les zones où c'est le plus facile à ramasser. On laissera les campagnes à la collectivité et on ira dans les centres urbains. Je ne pense pas que ce soit la solution la plus équitable pour les finances publiques et celles du citoyen."

Sur recours des industriels du secteur, le Conseil d'Etat va examiner non pas l'opportunité mais la légalité du nouveau règlement communal.