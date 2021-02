Namur : les corbeaux freux recolonisent les arbres du Square Léopold

Le ballet des grands oiseaux noirs au sommet des arbres du Square Léopold a démarré. Ils ne sont encore qu’une poignée à croasser dans la canopée. Mais dans quelques semaines, ils seront des dizaines à recoloniser les nids perchés à bonne hauteur dans les platanes.

"Le corbeau freux est une espèce qui vit plutôt à la campagne mais on les trouve aussi de plus en plus souvent en ville, dans ce genre de parcs urbains abritant des vieux arbres, explique Fabian Dormal, ornithologue chez Natagora. Les zones rurales se sont raréfiées, et ils ne sont pas toujours bien tolérés par les agriculteurs, qui craignent pour leurs semis."

Un nouveau parc ne remplira pas cette fonction

Jusqu’en 2015, cette colonie de corbeaux freux était installée au square d’Omalius avant que les arbres de ce parc ne soient abattus. "Et elle devra trouver un autre endroit si le Square Léopold est rasé pour faire place à un centre commercial, prévoit Fabian Dormal. Mais il n’y en a pas tant que ça à Namur. Il faut de vieux arbres, de grande taille. Un nouveau parc ne peut pas remplir la même fonction."

Les corbeaux freux prendront peut-être la direction du Parc Reine Astrid à Jambes, qui sert de dortoir en hiver à environ 1500 corvidés : corneilles, corbeaux freux et choucas. A moins que la Citadelle tout proche ne leur tende les bras. "Mais ce serait dommage pour le centre de Namur de perdre cet îlot de biodiversité", estime Fabian Dormal."