Namur : Les cadenas des amoureux ne sont pas les bienvenus sur l'Enjambée, ils ont été retirés

Vous les aviez peut-être remarqués ces derniers jours, quelques "cadenas des amoureux" ont fait timidement leur apparition sur la rambarde de l’Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui enjambe la Meuse depuis le grognon vers Jambes. Des cadenas accrochés au grillage de la passerelle. Une équipe du Spw s’est chargée de les retirer ce mardi. Pourquoi ? Parce ce phénomène risque d’abîmer la passerelle.

Attacher un cadenas avec leurs initiales gravées, c’est devenu une coutume pour les amoureux du monde entier… A Rome à Paris notamment. Un phénomène qui a pris tellement d’ampleur, qu’à Paris, une partie de la rambarde du Pont des Arts s’est écroulée il y a quelques années sous le poids des cadenas. 50 tonnes de cadenas tout de même.

La rambarde de l’enjambée risque de s’abîmer

Avec sa structure légère en grillage, la passerelle namuroise n’est pas vraiment faite pour supporter le poids de ces élans amoureux. Christophe Blerot, porte-parole mobilité et infrastructures du SPW (Service Public de Wallonie) détaille : " Il faut savoir qu’on a un garde-corps qui n’est pas rigide. Il répond à toutes les normes de sécurité mais il n’est pas du tout destiné à accueillir des éléments qui à terme vont peut-être représenter un certain poids et qui pourraient déformer la structure du garde-corps et représenter un risque pour la sécurité". Il y a aussi le parti pris esthétique de la passerelle, épurée, aérienne, avec une vue sans obstacle sur la Meuse qu’il faut préserver.