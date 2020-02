Namur : les archives de la Ville menacées par de l'eau !

"Nous avons averti le gestionnaire du chantier qui n'a pas réagit suffisamment rapidement. J'ai donc demandé à la zone NAGE d'intervenir et de lui facturer l'intervention" , précise Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur.

Important dispositif de secours dans la rue de Fer, en plein centre de Namur. Face au chantier de l’ancien cinéma Eldorado, plusieurs véhicules de pompiers sont déployés. L'eau qui s'est accumulée sur le chantier menace les archives de la ville et le parking souterrain.

500 à 1000 m³ d'eau dans les fondations

Les fondations remplies d'eau de l'ancien cinéma Eldorado - © M. Baugnier

La zone NAGE a été appelée pour vidanger l’importante quantité d’eau qui repose dans les anciennes fondations de l’édifice dont seule subsiste la façade. Les pompes installées par l’entrepreneur en charge du chantier sont en panne depuis une semaine. Et l’eau menace d’inonder la salle qui héberge les archives administratives de la Ville de Namur, dans le bâtiment voisin.

"D'une part, on a peur que la dalle cède et d'autre part, on a peur pour les archives car l'eau commence à pénétrer dans l'hôtel de ville" , explique Adèle Chikahoui, capitaine de la Zone de secours NAGE.

Un important dispositif a donc été mis en place par les hommes du feu pour tenter de vider au plus vite le cratère rempli de 500 et 1000 m3 d’eau. Les pompiers épaulés par des plongeurs devraient être mobilisés une grande partie de la soirée.