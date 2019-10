Namur : Les arbres malades du Grognon sont tombés

Ils étaient cinq marronniers au milieu du chaos des travaux du Grognon. Ils ne sont plus. Les tronçonneuses sont entrées en action ce lundi matin. Les arbres sont orange et ternes. Pas encore à cause de l’automne mais à cause de la maladie qui les rongeait. Les marronniers n’auraient pas tenu le coup entre les bulldozers et les ouvriers.

Le collectif "pour la sauvegarde du parc Léopold" parle de négligence coupable. "À maintes reprises, pendant la réalisation des travaux de construction du parking, les éléments mis en place pour protéger le système racinaire de ces arbres (grande bâche plastique) du rayonnement solaire ont été retirés." Responsabilité des travaux ou non, les arbres sont bel et bien tombés malades et il fallait les abattre.