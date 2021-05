Namur: le trésor insoupçonné de la cathédrale Saint-Aubain

Beaucoup de Namurois l’ignorent et pourtant, la cathédrale Saint- Aubain abrite un véritable trésor ! Ce sont, en effet, plus de 2000 pièces d’art religieux très précieuses, qui sont regroupées à l’intérieur de la cathédrale.

Les épines de la couronne du Christ

Le musée diocésain a profité du confinement pour donner un coup de frais à cette belle collection. On y trouve notamment un reliquaire du 13e siècle contenant, selon l’Eglise, des épines de la couronne du Christ.

Hélène Cambier (conservatrice du musée) : "C’est la pièce maîtresse du trésor, à tout point de vue. Il est important pour l’histoire de la cathédrale et également pour la Ville de Namur. Il s’agit d’un reliquaire précieux caractérisé par des épines de la couronne du Christ. Il y avait deux épines dans l’objet. Ces reliques sont importantes car elles viennent du palais impérial de Constantinople qui a été pillé lors des croisades. Il s’agit de la fameuse couronne d’épines qui a été sauvée des flammes lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour le Moyen-Âge, ce sont les reliques les plus prestigieuses que nous puissions avoir et quand Saint-Aubain les reçoit au 13e siècle, cela va augmenter son prestige et sa renommée. Les comtes de Namur, fondateurs de la Collégiale, vont également bénéficier de cet apport".

Un des autres objets à découvrir est une statue précieuse qui abrite un petit morceau d’os attribué à Saint Aubain, qui était un martyr tué par les Romains aux premiers temps de la chrétienté.