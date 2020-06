Namur : le Théâtre de Verdure et le Stade des Jeux bientôt rénovés

Ces bâtiments datent de 1908 : il s’agit même des premiers bâtiments civils construits avec du béton armé en Belgique. Ils sont aujourd’hui en très mauvais état, mais on ne connaît pas encore l’ampleur réelle des dégâts. Ce sera justement la priorité du futur auteur de projet : il devra faire un état des lieux et remettre une estimation financière. Une enveloppe de 12 millions d’euros provenant de la Région wallonne est déjà prête , mais elle ne pourra pas servir pour les équipements comme l’éclairage ou l’électricité. Ces charges reviendront à la Ville de Namur.

Des bâtiments classés

La question se pose : cet endroit que les Namurois connaissent si bien va-t-il garder son apparence actuelle ? Puisqu’il s’agit de bâtiments classés, on parle bien d’une restauration, et pas d’une transformation… Ils seront donc rénovés à l’identique. Par contre, certaines parties qui ne sont pas exploitées aujourd’hui pourraient être valorisées, comme l’explique Anne Barzin, échevine en charge de la Citadelle : "En dessous des gradins, il y a toute un espace qui n’est utilisé que pour du stockage. Je souhaite qu’on puisse examiner l’opportunité d’en faire un espace polyvalent, pour y organiser par exemple des expositions, y installer des salles de séminaires… On verra si c’est réalisable sur le plan technique, et quel budget cela représenterait."