Namur: le système de transport intelligent a du mal à démarrer

Vous les avez peut-être remarqués, les caméras et les panneaux d'affichage sont installés depuis l'été aux différentes entrées de Namur. L'inauguration avait même été annoncée pour le mois de septembre. Mais la fin de l'année approche et on ne voit toujours rien venir...

Quelles sont les raisons de ce retard ?

Le système est en phase de test depuis plusieurs mois. Des tests qui révèlent des petites faiblesses.

Par exemple, une soixantaine d'arrêts de bus sont désormais équipés d'un écran affichant le délai avant l'arrivée du prochain bus. Mais l'imprécision de l'information peut atteindre une minute. C'est trop.

De même, une information essentielle sera le temps de parcours des voitures entre deux caméras, par exemple entre la sortie de l'autoroute et le centre de Namur. Une information qui pourrait inciter les automobilistes à laisser leur voiture dans un parking de dissuasion et prendre un bus. Mais ici aussi, le système révèle quelques imprécisions que les ingénieurs sont occupés à réduire.

Le système de trafic intelligent déployé à Namur sera une première en Belgique. Ce qui explique sans doute le retard à l'allumage. Par contrat, les entreprises qui fournissent et installent le matériel ont promis un système opérationnel au plus tard le 31 décembre. Mais en coulisses, tous les acteurs du dossier, à commencer par la Ville de Namur, sont d'accord sur un point : il vaut mieux retarder le lancement que d'inaugurer en grandes pompes un système pas si intelligent que ça...