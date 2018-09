Namur: le salon Valériane a accueilli près de 22.000 visiteurs

La 34e édition du salon bio Valériane, organisé du 31 août au 2 septembre à Namur-Expo sur le thème du jardinage bio, a accueilli près de 22.000 visiteurs, a indiqué dimanche l'association Nature et Progrès qui organise et coordonne l'événement. "C'est un bilan plus que positif avec un accroissement du nombre de visiteurs, un public conquis, des exposants heureux et des conférenciers enchantés", a précisé le service communication.

Une grande campagne organisée à l'entrée du salon proposait notamment des sachets de semences de fleurs mellifères attractives pour les abeilles et favorisant ainsi la production de miel sans pesticide. Au terme du week-end, ce sont près de 1.250 sachets de semences qui ont été vendus représentant environ 1 hectare de fleurs semées sur les 10 à 15 hectares visés au terme de la campagne.

Par ailleurs, Luc Noël, présentateur du magazine Jardins et Loisirs diffusé depuis 21 ans notamment sur la Une et parrain de cette édition, a attiré plus de 120 personnes lors d'une conférence sur le thème du jardinage sans pesticide organisée dimanche.

Au total, plus de 300 exposants ainsi que 200 bénévoles ont participé au bon déroulement de cette édition.

La 35e édition de Valériane est prévue le premier week-end du mois de septembre 2019.