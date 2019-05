Namur: le RAVeL sur la rive droite de la Meuse va rouvrir le 1er juin

Il était fermé à Jambes depuis plus de deux ans en raison des travaux de construction de l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne. Les travaux ne sont pas terminés, mais pour la ville de Namur, une fermeture durant tout l'été n'était tout simplement pas acceptable.

« D'abord, la passerelle a pris du retard et cela a forcément prolongé la fermeture du RAVeL, explique Michel Jehaes, directeur du département Voiries. Ici, nous sommes à la belle saison. De plus en plus de piétons et cyclistes se déplacent en empruntant le RAVeL. Sauf qu'avec les travaux, ils doivent faire demi-tour et sont donc frustrés. Raison pour laquelle il sera rouvert dès le 1er juin, avec un aménagement : il y aura une espèce de tunnel (formé par un container), large de 2,50 mètres de façon à ce que piétons et cyclistes puissent se croiser en toute sécurité, sans craindre la chute d'un objet depuis le chantier de la passerelle. »

La dernière date avancée, c'est le 28 août. C'est en tout cas ce à quoi s'est engagé l'entrepreneur.