Namur : le projet de contournement de Jambes se fera en mode mineur

Le projet de contournement de jambes a du plomb dans l’aile… Cela fait des années que les Jambois attendent une nouvelle voirie pour désengorger le centre. Près de 35.000 voitures y passent chaque jour. Mais le ministre wallon écolo de la mobilité a mis un coup de frein au projet. Seule une portion de ce contournement verra le jour.

Si vous avez l’habitude de passer par la, vous l’avez sans doute déjà vécu. Le centre de jambes près de la gare est souvent très encombré. Dans le projet initial, l’idée était de créer une voirie qui éviterait l’hyper centre de jambes, partirait de la rue de Dave, longerait l’Acinapolis et le chemin de fer pour ensuite rejoindre le rond-point Joséphine Charlotte près du pont des Ardennes.

Finalement seule une petite portion de la voirie sera réalisée, celle qui longe le chemin de fer jusqu’à la gare… Ça permet tout de même d’éviter le carrefour problématique… Pour le ministre Philippe Henry il faut être cohérent avec des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. "On a jamais vu que la création de voiries diminuait le nombre de voitures en ville. Il faut un peu être cohérent avec ses objectifs", explique le ministre.



Dans cette logique, les aménagements cyclo-piétons du projet sont eux maintenus, notamment rue de Dave. Et puis, la demande de permis a été déposée, le passage à niveau de jambes sera aussi supprimé début d’année prochaine et remplacé par un ouvrage d’art pour passer au-dessus des voies. Ce qui devrait aussi fluidifier le trafic. Plus de file devant les barrières abaissées.

Cette nouvelle d’un demi-contournement est évidemment très mal prise à Namur. La nouvelle a fait bondir Maxime Prévot le bourgmestre de Namur." Je suis furax contre le ministre Henry auprès duquel on avait pourtant exposé tout l’intérêt de ce projet de mobilité sur lequel on travaille depuis 10 ans avec la région wallonne. Il décrète pour des motifs idéologiques que ce tronçon de route ne se fera pas. On n’est pas en train de parler d’une nouvelle autoroute mais d’un km de tronçon potentiel pour régler un problème de mobilité. Je ne comprends pas cette décision alors que les budgets existent."

Mais pour le ministre de la mobilité, il y a d’autres priorités. d’autres investissements à faire que le tout à la route.