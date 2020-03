Namur: le Poste Médical d'Orientation déjà fermé au CHR Meuse

Il avait été installé vendredi devant le site namurois du CHR Sambre et Meuse, pour trier et orienter les citoyens qui se présenteraient à l’hôpital avec des symptômes. Mais après 3 jours de fonctionnement relativement calme, le Poste Médical d’Orientation est déjà fermé. Décision du gouverneur, Denis Mathen, qui gère le dispositif.

"La situation est restée calme ce week-end dans le poste médical d'orientation ouvert devant le CHR Sambre et Meuse - Site Meuse. Ce PMO peut donc être mis en veille. Il pourra être réactivé, si la situation aux urgences ou pour les médecins généralistes le nécessitait. L'ouverture ce week-end a permis de tester le dispositif et l'accueil de patients et de proposer quelques améliorations : des check-lists ont été réalisées pour l'ouverture et la fermeture du poste et quelques aménagements pratiques ont été effectués."