Namur: le personnel du restaurant universitaire l'Arsenal en grève suite aux décisions du Conseil d'administration de l'UNamur

Le personnel de l’Arsenal, le restaurant universitaire de l’UNamur, s’est rassemblé ce matin devant l’entrée du bâtiment et compte poursuivre la grève de ce mercredi jusqu’au 28 avril.

Ce rassemblement a lieu après la décision du Conseil d’administration de l’UNamur de confier l’exploitation du restaurant universitaire à un prestataire extérieur.

Licenciement du personnel

"Cette annonce soudaine, brutale, jette 17 personnes au chômage. Cette manière de procéder est un changement culturel majeur", a déclaré hier la CSC dans un communiqué.

L’université a effectivement annoncé le licenciement des 17 personnes travaillant actuellement à l’Arsenal. Un choc pour le personnel qui dénonce un désinvestissement total de l’université dans la gestion du restaurant.

Françoise Renard (secrétaire de la CSC alimentation et service) : "Depuis 20 ans rien n’a jamais été entrepris, pas un investissement. Nous avons rencontré les vice-recteurs successifs au fil du temps, mais aucunes des équipes dirigeantes n’ont vraiment pris le problème en main. Pourtant, depuis de nombreuses années, nous faisons des propositions pour relever l’Arsenal, pour le développer et le réorganiser. Le personnel était prêt à modifier ses horaires et à changer le règlement de travail. Il y avait, nous semble-t-il un dialogue à ce sujet-là. Aujourd’hui, nous constatons qu’il n’y a plus de dialogues et que les travailleurs ont été bernés".

L’Arsenal c’est un déficit structurel de 700.000€. Depuis deux ans, une étude était menée pour mesurer la viabilité du restaurant avec une externalité partielle. C’est donc finalement une privatisation pure et simple qui a été décidée.