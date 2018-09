Namur: le pavillon belge de l'expo universelle de Milan se réimplante sur l'esplanade de la Citadelle

C'est un chantier d'une durée de 14 mois qui vient de débuter à l'esplanade de la Citadelle de Namur, ce mardi. Après quelques mois de retard dus notamment à un problème de pollution du sol, les travaux préparatoires au remontage du pavillon belge de l'exposition universelle de Milan (2015) ont enfin commencé.

Un géomètre s'est rendu à l'esplanade de la Citadelle, ce mardi. Objectif: préparer le terrassement du site qui accueillera le pavillon. Les engins devraient entrer en action ce mercredi. Une dalle (radier) sera installée au sous-sol. Elle constituera l'assise d'une série de murs préfabriqués et de supports métalliques. Les ouvriers de la société namuroise Cobelba y monteront ensuite la structure du pavillon: plusieurs salles dont l'aspect extérieur fait penser à des rochers, ainsi qu'une grande géode (cavité rocheuse) centrale.

2.500m² dédiés aux nouvelles technologies

C'est l'asbl namuroise KIKK, spécialisée dans le digital et ses différentes applications (technologies, arts, sciences,...) qui assurera la gestion des espaces d'exposition, dans un peu plus d'un an. L'association y organisera des événements et des expositions sur les différentes applications du digital. Le site devrait contribuer à la revitalisation, bien nécessaire, de l'esplanade de la citadelle.