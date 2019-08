Namur: le nouveau palais de justice devrait voir le jour en 2022

Il était attendu de pied ferme au palais de justice par le procureur du roi et certains autres magistrats; le ministre de la justice Koen Geens est venu rendre visite au personnel du palais de justice de Namur cet après-midi. "Je suis venu pour écouter, entendre, voir. écouter ce qu'étaient les préoccupations des magistrats et du personnel. Je suis venu aussi pour voir l'état des lieux", a-t-il expliqué.

Une bonne nouvelle mais pas suffisant

Pour Vincent Macq, procureur du roi de Namur, il faut voir le verre à moitié plein: "je vais regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Confirmation du marché publique. C'est quelque chose qu'on attend depuis 25 ans". Mais il reste tout de même sceptique par rapport au manque structurel de personnel. "Avoir un beau palais c'est très bien mais il faut encore qu'il soit rempli", explique-t-il.

Une belle boite ce n'est pas suffisant pour rendre un service de qualité au justiciable.

Selon lui, "il y a un malaise qui est là et qui s'est renforcé depuis plusieurs années. C'est le sous effectif du personnel (administratif et magistrats), c'est une informatique désuète". Sur ces questions, le ministre Geens répond: "c'est un problème qui est en même temps très émotionnel et très réel".

De son côté, Dominique Gérard, le président du tribunal correctionnel de Namur se réjouit lui aussi de cette annonce faite par le ministre et souligne la bonne volonté. Il pointe cependant une difficulté: "aujourd'hui, 10 % de notre personnel magistrats et personnel administratif est absent et ce pour des absences de longues durée". Pour lui, le problème est qu'ils ne peuvent pas être remplacés légalement, du fait de leur statut. "Il y a un carcan administratif et une réglementation qui va mettre du temps à bouger parce que quand on touche au statut d'une profession, les gens ont tendance à la défendre et c'est un peu humain", explique-t-il.