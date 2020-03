Namur: le hall sportif de Basse-Enhaive réquisitionné pour accueillir les sans-abri

Une nouvelle conférence de presse organisée par la Ville de Namur a eu lieu. Au menu : une série de nouvelles mesures. "Les mariages à la commune seront célébrés uniquement en présence des mariés et de deux témoins", détaille le bourgmestre Maxime Prévot. "Et désormais seules dix personnes au lieu de vingt pourront accompagner le défunt jusque sa dernière demeure. Au sein des funérariums, seules trois personnes de la famille du défunt pourront être à ses côtés dans le salon funéraire. Les visites de recueillement et d'hommage ne pourront s'effectuer qu'une personne après l'autre". Quant au conseil communal de mars, il est annulé.

Du côté de la population la plus fragile, elle n’a pas été oubliée. Les autorités communales ont décidé de réquisitionner le hall sportif de Basse-Enhaive. Il devient le nouveau et unique centre d’accueil et d’hébergement des sans-abri.

"Nous sommes en plan hiver jusqu'au 31 mars", explique Philippe Noël président du CPAS. "Sur le territoire communal, nous avons deux abris de nuit. Mais ces endroits ne permettent pas de garantir les conditions d'hygiène recommandées. Et donc, nous avons trouvé la solution de créer un nouveau centre dans le centre sportif. Celui-ci sera aménagé pour pouvoir mettre en place un centre d'accueil permettant la "distanciation sociale" et de garantir les règles d'hygiène minimum".