Namur: le Grognon est absolument à éviter jusqu'à jeudi matin

Si vous avez l’habitude de passer par Namur et le Grognon, un bon conseil : évitez-le à tout prix cette semaine entre lundi soir 20 heures et jeudi matin 6 heures. On va poser le revêtement routier du nouveau rond-point de la Confluence. Pour pouvoir réaliser ces importants travaux, certains ponts et rues sont complètement fermés à la circulation et d’autres sont ouvertes, mais on ne circule que sur une seule voie.