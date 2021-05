Namur: le festival Verdur est annulé

Le festival aurait dû présenter, cette année, sa 35e édition mais face aux récentes décisions du CODECO, le festival Verdur est contraint d’annuler son édition 2021, initialement prévue le samedi 26 juin.

Une jauge insuffisante

Le festival accueille habituellement 5000 à 7000 spectateurs ce qui, au vu des dernières décisions gouvernementales, est impossible cette année.

Michel Degueldre (organisateur du festival) : "Nous avions quelques craintes dès le début de l’organisation de cette édition 2021. Et ces craintes se sont confirmées suite aux directives imposées. Pour nous, il est impossible d’organiser un festival à jauge réduite sans un apport financier. En Wallonie et à Bruxelles, les festivals ne peuvent pas compter sur un fonds d’aide, comme il en existe en Flandre. Si nous avions maintenu le festival avec les normes imposées nous nous serions retrouvés face à un déséquilibre financier important".

Garder l’esprit festif du festival

"Le Verdur c’est une ambiance festive, précise Michel Degueldre. Le public danse et s’amuse. On y vient pour se ressourcer ou encore partager un moment entre amis. C’est un état d’esprit qui va à l’encontre des décisions sanitaires actuelles que, bien sûr, nous comprenons bien. Nous aurions juste aimé avoir des informations claires beaucoup plus tôt".

Une édition 2022 hors du commun

Loin de baisser les bras, l’équipe du festival Verdur planche déjà sur l’édition 2022. Comme l’explique Michel Degueldre. "Ce qui nous donne de la force aujourd’hui c’est de penser au prochain festival. Nous allons mettre toute notre énergie dans sa conception et nous ferons la part belle aux artistes et aux groupes belges".

Le Verdur vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 25 juin 2022 afin de célébrer ensemble la 35e édition du festival.

Le site : https://www.verdur.be/