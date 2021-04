Namur: le Festival des Solidarités est annulé

Chaque année, le Festival des Solidarités prend ses quartiers sur l’esplanade de la Citadelle, sauf cet été 2021. Pourtant, les organisateurs ont planché sur différentes versions à proposer au mois d’août, dont une version assise du festival avec seulement 5000 spectateurs. Mais le flou entourant le secteur artistique et la situation sanitaire aura eu raison de l’événement qui devait se dérouler fin août.

Denis Gérardy (programmateur des Solidarités)."Nous avions travaillé sur d’autres versions notamment en réduisant de moitié la capacité du site et nous proposions une version supplémentaire de capacité plus petite encore. Mais, visiblement, aucunes de ces versions ne pourront être mises sur pied. Nous allons nous réunir mardi prochain et nous attendrons, enfin, des informations plus précises par rapport au Codeco de vendredi. Nous déciderons, à ce moment-là, de ce que nous allons réellement faire ou ne pas faire en août 2021. Nous avons encore, sous notre chapeau, l’éventualité d’être présents de manière beaucoup plus minimaliste avec un événement plus alternatif et qui ne s’appellera pas la Fête des Solidarités."

Les organisateurs du festival attendent maintenant le Codeco de demain pour voir si cet événement alternatif et minimaliste pourra, malgré tout, être organisé ou si cette case de l’agenda festif namurois restera vide.

Tous les festivaliers, qui avaient déjà leur ticket pour le festival, pourront être remboursés.