Namur : le chantier du "Grognon" entre dans la dernière ligne droite

Le site de la confluence devrait être prêt pour l’été prochain, même si l’aménagement intérieur du NID (Namur Intelligente et Durable), qui accueillera une brasserie et un étage didactique, durera probablement jusqu’à la fin de l’année 2021. Quant au parking sous-terrain de 650 places, il devrait être prêt dès le printemps, et même plus précisément au mois d’avril.

Sur le "Grognon", les travaux battent donc leur plein. "Les entreprises ont repris une activité pleine, tout en prenant les mesures de précaution nécessaires", explique Michel Jehaes, chef du département des voies publiques de la Ville de Namur.

NID de verre

Le changement le plus visible se situe actuellement au niveau du NID, où un vitrage fait son apparition. "Ici l’entrepreneur a dû imaginer des solutions pour avancer, explique Nicolas Simon, appui technique au département des voies publiques. Le fabricant de vitrage ayant pris du retard à cause de la crise, il a temporairement placé une bâche blanche pour protéger l’intérieur et y poursuivre les travaux. Maintenant, le vitrage remplace progressivement la bâche." Les câbles qui pendent encore en hauteur alimenteront bientôt l’éclairage extérieur du bâtiment.