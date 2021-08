Namur : le chantier de mise en zone propre des bus démarre début septembre sur la chaussée de Louvain

Le projet est annoncé depuis longtemps. Il est désormais planifié. Le chantier qui va permettre aux bus TEC d’être en zone propre sur toute une partie de la chaussée de Louvain à Bouge démarre début septembre. Pas mal d’adaptations sont à prévoir durant un an pour les voitures, riverains et commerçants.

Début septembre marquera le début de pas mal de contraintes pour riverains, commerces et les personnes qui empruntent la chaussée de Louvain à Bouge. Tout le tronçon entre le carrefour Hébar (à hauteur du Brico) et le carrefour à hauteur de la rue Saint-Luc sera en travaux à partir du 6 septembre. L’ensemble de la chaussée sera réaménagé en vue de créer un site propre sur une largeur de 3m40 de large pour les bus d’ici un an : "L’objectif annoncé est d’arriver à descendre vers Namur en 7 minutes dès la fin des travaux mais aussi de rendre le parking P + R présent sur le haut de la chaussée complètement opérationnel un an après son ouverture", explique l’Echevine de la Mobilité cdH de la ville Stéphanie Scailquin. Un budget de plus de 1.300.000€ est prévu et prévoit notamment 5 nouveaux quais sur la partie centrale de la chaussée, 10 traversées piétonnes mais aussi plusieurs centaines d’arbres, arbustes et rosiers.