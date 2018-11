Namur: le cdH a aussi dévoilé le nom de ses échevins

Ça y est ! On connait le casting complet du collège communal namurois. Après le MR voici deux semaines et Ecolo jeudi, c'est au tour du cdH d'annoncer qui sera échevin pour les six années à venir.

Le parti de Maxime Prévot attendait qu'un accord soit entériné au niveau provincial pour confirmer sa sélection. C'est chose faite depuis mercredi.

Le cdH fait le choix de la continuité puisque l'équipe actuelle reste en place. Stéphanie Scailquin continuera à se charger de l'Urbanisme. Tanguy Auspert reste échevin du Patrimoine. Enfin, Baudouin Sohier garde les compétences du Bien-être et des Relations humaines mais, petite particularité, il est prévu qu'il laisse la place à Charlotte Bazelaire dans trois ans. Les deux candidats avaient fait exactement le même score le 14 octobre, 1680 voix de préférence chacun.