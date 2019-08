Namur : la ville réglemente la prostitution

L'un des quatre derniers bars concernés par le règlement complémentaire de police - © copyright RTBF

Prostitution : appel à la modération à Namur - JT 13h - 28/08/2019 Les autorités de la ville de Namur vont mettre en place un nouveau règlement concernant la prostitution. Il devrait interdire désormais que ces femmes apparaissent de manière trop dénudée entre 7h et 22h. Il y a eu des plaintes de riverains. Il serait bien excessif de parler d'exhibitionnisme, mais certains n'hésitent pas à parler de vulgarité mal venue. Aux heures prévues, donc, les prostituées ne pourront plus afficher que leur visage et leurs épaules...