Namur: la Ville et l'Université se réconcilient sur le projet de parking, trois niveaux au lieu de cinq

La Ville de Namur et l’Université de Namur (UNamur) ont annoncé être parvenues à un accord sur le projet de parking sous la place du Palais de Justice, en plein cœur du quartier universitaire de la capitale wallonne. Les autorités académiques s'opposaient à la construction d'un parking de cinq étages, au motif que les vibrations du chantier auraient pu compromettre les activités de recherche scientifique dans certains laboratoires. L'argument avait d'ailleurs été retenu par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour refuser le permis, au grand dam des autorités communales. Selon le compromis présenté à la presse, la Ville accepte de réduire son projet à seulement trois niveaux en sous-sol, en échange de quoi l'Université s'engage à ne plus le contester lorsque une nouvelle enquête publique sera ouverte. Un nouveau cahier des charges va être élaboré et présenté au conseil communal en septembre.

"C’est un double soulagement pour la communauté universitaire" s’est réjouie Emiy Hoyos, présidente du conseil d’administration de l’UNamur, "D'abord un soulagement parce que les futurs travaux n'impliqueront plus de creuser la roche dure et ne menaceront donc plus les travaux de recherche, ensuite parce qu'il est très désagréable pour une université d'avoir des relations difficiles avec la ville qui l'héberge et donc un soulagement de retrouver de la sérénité dans nos relations".

Maxime Prévôt, le bourgmestre de Namur, qui n'avait pas mâché ses mots à l'encontre des autorités académiques lorsqu'il avait pris connaissance du refus du permis, a aussi salué cette réconciliation: "On ne va pas nier qu'on a été en crise toute l'année qui s'est écoulée, ce dossier a cristallisé les incompréhensions et la Ville s'est sentie trahie, ayant le sentiment d'avoir embarqué l'Université dès le début du processus. Mais il est temps de tourner la page et de se tourner ensemble vers une solution d'avenir".

Deux gagnants, un perdant

Si les deux partenaires savourent leur idylle retrouvée, il n'en va pas forcément de même pour Interparking qui avait remporté l'appel d'offres initial et qui aurait dû devenir l'exploitant de ce parking de 388 places. Puisque la Ville renonce à introduire un recours contre le refus du permis, cela signifie la fin du projet tel qu'il a été conçu depuis plus de deux ans et une perte pour cette entreprise qui a déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros en frais divers.

Confrontée à un dilemme, la Ville a donc privilégié sa relation historique avec l'institution universitaire, quitte à sacrifier la bonne entente avec l'opérateur privé: "Par loyauté, je les ai informés de cet accord, ils ont été des partenaires très fiables durant tout le processus" explique Maxime Prévôt, "C'est légitime que ça ne les ait pas ravis, il n'est pas exclu qu'Interparking puisse réclamer des indemnités. Du côté de la Ville, en tout cas, nous avions prévu une close permettant qu'il n'y ait pas d'indemnités à devoir verser en cas de non-obtention du permis." De son côté, Interparking préfère ne faire aucun commentaire à ce stade et dit vouloir prendre le temps d'analyser le dossier.