Namur: la statue de Léopold 1er pivote vers la chaussée de Louvain

Elle a toujours été tournée vers l'ouest, en direction du parc Léopold et du quartier de la gare, la statue de Léopold 1er regardera désormais vers le nord et le quartier de Bomel, fixant de face les automobilistes qui descendent la chaussée de Louvain, l'une des principales entrées routières de Namur. "C'est clairement une question de visibilité" explique Pierre Henry, attaché culturel au cabinet du bourgmestre Maxime Prévôt, "Les automobilistes la verront beaucoup mieux mais aussi les piétons et les cyclistes qui empruntent le Pont de Louvain".

Harnachée par les services du Génie de la Défense et soulevée à l'aide d'une grue, la statue a donc effectué un quart de tour dans les airs ce jeudi avant d'être repositionnée sur son socle.

Installée depuis 1868 au centre de la place Léopold – parfois encore nommée "rond-point Léopold" par les Namurois bien qu'elle soit devenue un carrefour à feux depuis l'été 2019 –, cette statue de marbre blanc haute de trois mètres rend hommage au premier Roi des Belges décédé trois ans plus tôt.