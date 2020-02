Namur : La Protection civile en renfort sur le chantier de l'Eldorado

Un important dispositif a été déployé. La ville craignait que l’eau s’infiltre dans les archives et dans le parking de l’administration communale, voisine de l’édifice en travaux.

Cinq heures d’intervention

Importante intervention ce jeudi soir sur le chantier de l'ancien cinéma Eldorado - © A. Pillet

Pendant cinq heures, les pompiers de la zone NAGE ont tenté de sécuriser les lieux.

"D’une part, on a peur que la dalle cède et d’autre part, on a peur pour les archives car l’eau commence à pénétrer dans l’hôtel de ville", expliquait Adèle Chikahoui, le capitaine de la Zone de secours NAGE.

Finalement, plus de peur que de mal. L’eau ne s'est pas infiltrée dans les bâtiments de la Ville. Les pompiers ont quitté les lieux vers 21 heures.

Ce vendredi matin, la Protection civile est descendue sur les lieux. Grâce à des pompes plus puissantes, la vidange de l’eau qui s’accumule sur le site devrait être plus efficace. La protection civile a prévu de rester sur place une partie de la journée.

L’impressionnant chantier situé dans la rue de Fer est à l’arrêt depuis plusieurs mois notamment en raison d’un problème technique lié à la proximité de la nappe phréatique.