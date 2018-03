Namur: la Place d'Armes est en chantier

Les Namurois l'auront peut-être remarqué. Des travaux sont en cours à la Place d'Armes. Des ouvriers démontent les planches de bois qui recouvrent la partie centrale de la place (1.400 m²). Objectif principal: enlever les petits déchets et les saletés qui sont tombés en dessous de la dalle de bois. Une première partie de cette opération de nettoyage s'est déroulée l'an dernier. C'est la seconde phase qui vient de débuter. Elle devrait durer environ une semaine, en fonction des caprices de la météo. "Cette opération est importante pour une question de propreté publique, d'hygiène (éviter le retour des rats, nuisibles aux passants et aux terrasses de cafés), et d'entretien de la dalle surplombant le parking sous-terrain de la place", explique Gaëtan Muroux, ouvrier de voirie à la Ville de Namur.

Etanchéité du parking

"Le parking sous-terrain (géré par le privé) subit une fuite d'eau", précise la Ville de Namur. "C'est donc aussi l'occasion de voir d'où provient la fuite et de régler le problème si possible". Le démontage de la dalle de bois donne aussi la possibilité de vérifier l'état des câbles électriques.

Fontaine, tu ne boiras pas à mon eau

"C'est à la suite d'une consommation excessive d'eau que l'on a constaté qu'il y avait une fuite et que la Ville a pris la décision d'arrêter les fontaines", expliquent des ouvriers chargés de la maintenance des trois fontaines de la place. "En fonction de l'ampleur des réparations à faire, nous remettrons les fontaines en service à plus ou moins court terme". "Nous en profitons aussi pour déboucher les systèmes d'évacuation d'eau des fontaines et vérifier l'état des pompes", précise Gaëtan Muroux. "Nous espérons bien voir les fontaines fonctionner à nouveau pour la belle saison".