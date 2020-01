Namur : la piscine de Jambes toujours fermée ce vendredi matin

Pas de piscine encore aujourd’hui à Namur. La piscine de Jambes, la seule qui était encore opérationnelle à Namur, est fermée depuis hier midi. Et jusqu’à 16 heures au minimum encore aujourd’hui, selon nos informations. Trop de chlore dans l’eau, il y a un risque d’irritation des yeux et des voies respiratoires. Une erreur mécanique selon le service des sports de la ville. Une erreur qui peut arriver surtout quand il y a beaucoup de monde dans le bassin, comme c’est le cas actuellement vu la fermeture des piscines de Salzinnes et de Saint Servais. Aucune piscine n’est donc ouverte ce matin à Namur. Avant de rouvrir, il faut que les analyses reviennent à la normale.