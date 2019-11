Namur : la passerelle terminée pour Noël ?

L’Enjambée, monstre du Loch Ness namurois, pourrait être terminée pour Noël. C’est en tout cas l’espoir du SPW vu que les derniers détails à régler avancent bien.

Elle devait être inaugurée… en mai 2018. Puis son inauguration a été maintes et maintes fois reportée à tel point que le SPW mais aussi Franki, le maître d’œuvre, n’osent plus avancer une date de fin de travaux. Les soucis de géométrie sont réglés, les tests de résistance concluants seuls des aspects de sécurité et esthétiques doivent encore être terminés mais selon Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public de Wallonie, ces opérations ont bien avancé ces dernières semaines : "La peinture est quasi terminée, c’était la pierre d’achoppement vu que cette mise en œuvre est la plus dépendante de la pluie. Aujourd’hui, il reste quelques détails, des filets à installer au niveau des garde-corps et l’éclairage".

L’aménagement et le terrassement côté Jambes doivent aussi encore être finalisés mais les récentes avancées rendent le SPW plutôt optimiste sur une finalisation prochaine du chantier. Mais pas de date précise donc, trop risqué. Le SPW se permet juste d’espérer "un cadeau pour Noël".