Namur : la nage sportive encadrée dans la Meuse bientôt possible

Bonne nouvelle pour les triathlètes ou les nageurs sportifs, la nage sportive encadrée en Meuse devrait bientôt être autorisée à Namur, La Ville attend sous peu l’aval du Service Public de Wallonie (SPW). De nombreux triathlètes ou nageurs s’entraînent déjà dans la Meuse mais sans surveillance et risquent aussi d’être verbalisés. Le but est de rendre cet entraînement légal en certains endroits et d’améliorer les conditions de ces entraînements.

La portion située entre la caserne du Génie et l’île Vas-t’y-Frotte est notamment concernée. La qualité de l’eau est au rendez-vous et Un club de kayak et canoë, une unité de scouts et une asbl de formation en sauvetage aquatique se sont aussi proposés pour encadrer en toute sécurité les nageurs.

Ces partenaires devront définir les modalités d’inscriptions, et les horaires… Un bateau et des personnes qualifiées devront veiller à la sécurité. Les partenaires devront également contrôler de manière stricte le débit et la qualité de l’eau.

Une nouvelle accueillie avec un certain soulagement par le champion namurois de triathlon Julien Deneyer : " Je dois bien avouer qu’en tant que triathlète, j’allais déjà nager dans la Meuse malgré l’interdiction, en faisant très attention. C’est une bonne chose pour la sécurité de chacun. C’est vraiment un plus pour nous de pouvoir nous entraîner dans la Meuse. Mois je fais des longues distances, des traversées de mer… En piscine l’entraînement reste très limité. La Meuse c’est parfait, il y a un courant naturel qui simule plus les situations de courses et ça, c’est vraiment excellent comme situation. C’est vrai que jusqu’ici on se sentait un peu hors-la-loi quand on y allait et donc encadrer tout ça et sécuriser, c’est vraiment une bonne chose".

Attention, pas question de décider d’aller piquer une tête dans la Meuse parce qu’il fait chaud : les zones dédiées à la nage sportive ne seront pas des zones de baignade récréatives…

L’idée d’installer une zone de baignade pour tous sur la Meuse voire un bassin à ciel ouvert n’est encore qu’un vague projet… Une des pistes pour remplacer la piscine de Salzinnes qui fermera définitivement à la fin de l’année.