Namur: la future esplanade sur le site du Grognon devrait être terminée d'ici un an

Fin 2020 donc, et elle sera inaugurée quelques mois plus tard, au printemps 2021. Ce calendrier a été confirmé lundi soir lors d'une séance d'information publique.

Des techniciens sont venus en effet présenter à la population l'état d'avancement des travaux. Parmi les nombreux points soulevés, plusieurs participants ont notamment pointé la circulation difficile pour les piétons. Les responsables de chantier se sont engagés à améliorer la mobilité douce autour du rond-point.

Un rond-point qui, on l'a également appris lors de cette séance d'information, sera agrémenté d'une œuvre d'art. Laquelle ? Rien n'est encore décidé mais des contacts sont pris avec un sculpteur belge renommé : Félix Roulin, originaire de Mettet.

"J’ai effectivement pris l’initiative de contacter Félix Roulin, un artiste du Namurois talentueux, pour voir dans quelle mesure il était possible que son esprit créatif rencontre les envies et les capacités budgétaires de la Ville, nous a déclaré Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur qui a aussi la Culture dans ses attributions. Rien n’est encore acquis ! Nous sommes dans une démarche exploratoire. On verra bien si oui ou non cela peut aboutir. Ce qui est certain, c’est que le rond-point – situé au pied de la Citadelle, au berceau de la Ville (le Grognon) et à côté du Parlement wallon – est un endroit stratégique qui doit pouvoir accueillir une œuvre d’art, qui va elle-même devenir emblématique de ce Namur qui se renouvelle."

Toujours lundi soir, on a également appris que l'Enjambée ne sera pas inaugurée, normalement, avant les fêtes ; mais aussi que le Conservatoire et le Grand Manège seront terminés fin 2020. Et pour être tout à fait complet : que les premières cabines du téléphérique de la Citadelle devraient faire leurs premiers allers-retours en août 2020.