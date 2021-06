Namur : la foire s’installe, presque comme une année normale

La foire de Namur aura bien lieu, du 2 au 26 juillet. L’an dernier, une version réduite - deux semaines, jauge de 400 personnes, lieu d’entrée unique - avait été organisée, mais pour cette édition 2021, c’est presque un retour complet à la normale. "Il n’y a pas de sens de circulation et les gens peuvent venir de partout", explique André Ledoux, du comité de la Foire de Namur. Reste le port du masque, le respect de la distanciation dans les files, le gel et la désinfection des manèges. Ainsi qu’une jauge à 5000 personnes. "Mais on n’arrive jamais jusque-là, la tape sur la foire de Namur, c’est 2500 personnes maximum" Au total, une soixantaine de manèges sont attendus.

Certains forains n’ont plus travaillé depuis un an, parfois plus © Louis Matagne

Pour les forains, ce retour à la "vraie foire " est un énorme soulagement après des mois d’arrêt. "Pendant longtemps on ne savait pas où on allait, si ce n’est dans le mur", explique Steve Vanbellinghen, propriétaire d’un manège. Comme beaucoup de ses confrères, la foire de Namur est sa première sortie depuis un an. "Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver notre vie, tout simplement." Conscient qu’il ne lui reste que quelques mois pour sauver financièrement sa saison, le forain espère recevoir encore des aides jusqu’à la fin de l’année. Première bonne nouvelle : la Ville de Namur ne demandera pas 1 centime aux forains pour occuper leurs emplacements. "C’est un vrai coup de boost. J’espère que d’autres villes feront la même chose, ça peut nous aider à remonter la pente."

Des manèges sur le boulevard Cauchy

Petite nouveauté tout de même : cette année, une partie du boulevard Cauchy sera occupée par des manèges, pour compenser les places perdues à cause des travaux dans le quartier des casernes. "Pendant toute la période de la foire, il y aura deux bandes de circulation au lieu de quatre sur le boulevard, entre la rue des Bourgeois et la passerelle d’Herbatte", explique Anne Barzin, échevine du développement touristique. La ville a placé une signalisation, ainsi que des blocs en béton et des barrières pour délimiter la zone, et permettre aux véhicules autant qu’aux visiteurs de la foire de rester en sécurité. "C’est la période des vacances, il n’y a plus école, et moins de travailleurs, donc on pense que le dispositif ne devait pas poser de complications."