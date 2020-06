Namur : la Croix-Rouge de Belgique y installera son futur centre de coordination en 2023

La Croix-Rouge s’installe à Namur ! Basée à Uccle depuis 16 ans, la Croix-Rouge de Belgique prendra possession de son futur centre de coordination à Namur en 2023. Le déménagement concerne 277 personnes, dont un quart travaille à Bruxelles.

Pourquoi Namur ?

Le bâtiment sera installé Boulevard Ernest Mélot. Mais pourquoi avoir choisi cette ville ? "Namur est au cœur de notre terrain d’action (de la province du Luxembourg à Bruxelles), et donc de nos entités locales, nos " Maisons Croix-Rouge ", mais aussi centres de secours et centres pour l’accueil des demandeurs d’asile", déclare la Croix-Rouge dans un communiqué. La volonté est également de s’installer dans un bâtiment moderne : "Le bâtiment passif, situé à 200 m de la gare de Namur, marque notre volonté de nous positionner par rapport au développement durable, de favoriser la mobilité douce et les transports en communs", peut-on lire dans le communiqué.

En effet, le bâtiment actuel situé à Uccle ne répond plus aux normes énergétiques actuelles. Il sera mis en vente. " Si nous avions décidé de le garder nous aurions dû y entreprendre des travaux très coûteux de mise en conformité environnementale. La Croix-Rouge de Belgique préfère mettre ses ressources au profit de sa mission première : aider les plus démunis ".

Regrouper les services

Le but de ce déménagement est aussi de regrouper en un seul lieu trois services, jusqu’ici répartis entre Bruxelles et la Wallonie :

La coordination des actions opérationnelles de Secours, d’Aide Sociale, de Formations aux Premiers Secours et des activités d’aide à l’Internationales

Le service d’encadrement de l'’accueil des demandeurs d’asile

Les services support : la comptabilité, le service informatique, les Ressources Humaines (RH) et la communication

Le siège national de la Croix-Rouge de Belgique reste par contre à Bruxelles, ainsi que la coordination de toutes ses activités au sein de la province.