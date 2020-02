Namur: la commune passe au nettoyage écologique

Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de litres de produits en tous genre qui sont utilisés dans plus de 120 implantations : hôtel de ville, écoles et bibliothèques communales, infrastructures sportives etc. Bien que présents en faibles doses, ces produits peuvent, de par leur composition, se révéler néfastes pour la santé des travailleurs qui les manipulent et celle du public qui fréquente ces lieux. Même si les réglementations se sont durcies et les efforts des fabricants intensifiés, certaines substances chimiques finissent encore régulièrement dans des milieux naturels où elles peuvent contaminer les nappes phréatiques et perturber l'équilibre hormonal des animaux aquatiques.

C'est le fruit d'une réflexion menée depuis de nombreux mois au sein des services administratifs de la Ville de Namur : une part significative des produits d'entretien utilisés dans les bâtiments communaux seront progressivement remplacés par d'autres, moins nocifs pour la santé et plus respectueux de l'environnement. Dans un premier temps, ce changement portera sur 40% du volume total, soit les cinq produits d'entretien les plus courants (sols, sanitaires, mobilier, zones alimentaires et odeurs), une proportion qui devrait encore augmenter à l'avenir.

Caroline de L'Escaille devant la centrale de dilution des produits d'entretien, Namur - © Nicolas Lejman - RTBF

Premier axe du changement: les produits en eux-mêmes

Afin de limiter ces répercussions, le choix de la commune s'est donc porté sur une gamme plus écologique, comme l'explique Caroline De l'Escaille qui a participé à la mise en oeuvre de ce projet : "Ce sont des produits beaucoup moins dangereux que ceux qu'on utilisait jusqu'à présent. D'ailleurs, vous ne retrouverez plus les pictogrammes rouge et blanc qui indiquent la toxicité ou la dangerosité d'un liquide, tout simplement parce que ces nouveaux produits ne sont pas classés".

Moins irritants pour la peau et les muqueuses, ces détergents se distinguent également par une autre particularité: ils contiennent des probiotiques, raison pour laquelle ils sont parfois qualifiés de "biotechnologiques". Concrètement, ces enzymes, micro-organismes vivants, vont saturer la surface à nettoyer, empêchant ainsi la prolifération des autres bactéries: "C'est vraiment un atout supplémentaire pour la santé parce que là où, avant, les produits se contentaient de nettoyer, on ajoute cette dimension bactérienne qui va permettre d'éviter la propagation de certaines maladies, voire de prévenir des épidémies. On joue vraiment sur les deux tableaux: environnemental et sanitaire." Cette utilisation structurelle et régulière des détergents biotechnologiques serait même, à en croire les services namurois, une première pour une administration publique en Belgique.

Deuxième axe du changement: la fabrication des produits

Les contenus changent, les contenants également. La façon dont la Ville s'approvisionne a été complètement repensée afin de mieux intégrer les préoccupations environnementales. Désormais, les produits d'entretien sont achetés sous la forme de concentrés, puis dilués dans une centrale sous l'hôtel de ville et acheminés vers les différents sites dans des bidons réutilisables. Michel Wanet, le chef du service Économat, énumère les différents avantages d'un tel système: "Quand vous achetez un produit déjà tout assemblé, ce qui compose l'essentiel du liquide, eh bien, c'est de l'eau ! Cette eau prend de la place et pèse son poids dans les camions, et vous la payez au prix fort. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser l'eau de notre propre réseau de distribution, on fait rouler moins de camions et au final on jette moins de bidons en plastique à usage unique."

La Ville espère ainsi ne plus générer que l'équivalent de deux sacs PMC par an au lieu de 200 aujourd'hui et économiser près de 9000 euros. L'intention est également de poursuivre dans cette voie et d'augmenter autant que possible la proportion de produits écologiques, Caroline de L'Escaille: "pour l'instant, il y a toute une série de produits bien spécifiques qu'on ne sait pas remplacer, mais quand le choix s'offrira à nous, on hésitera pas. Il y a encore une grande marge de progression".