Namur : l'Horeca manifeste devant le Parlement wallon

Partie de différentes aires d’autoroute et stations-service tôt ce matin, une opération escargot rassemblant principalement des membres de l’Horeca s’est lentement acheminée par différents axes (E42, E411) jusqu’à la capitale wallonne.

Plusieurs centaines de personnes y ont manifesté devant le Parlement pour partager leur désarroi et demander une réouverture la plus rapide possible de leurs activités. Le signe de ralliement " STOP " a notamment été accroché aux grilles du bâtiment. Un important déploiement policier était présent, mais en milieu de matinée on ne signalait pas d’incidents majeurs.

La manifestation rassemblait également quelques forains, brocanteurs et commerçants, désireux de communiquer leur " ras-le-bol " par rapport aux mesures en vigueur.

Une petite délégation devrait s'entretenir avec Willy Borsus (MR) en visio-conférence dans la journée.